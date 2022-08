L unità di misura del petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unità di misura del petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Equivalente di petrolio (tep, in lingua inglese tonne of oil equivalent, toe) è un'unità di misura dell'energia. il tep rappresenta la quantità di energia...

barile – comune italiano della basilicata barile – frazione del comune italiano di pistoia, situato sulla via provinciale lucchese angelo barile – poeta...