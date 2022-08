Una scodella di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scodella di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIOTOLA

Significato/Curiosita : Una scodella di legno

Anche, solitamente, utilizzato per indicare contenitori di cibo per cani domestici. fondina scodella ciotola grande, per insalata ciotola media, per macedonia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciotola (disambigua). ciotola è il nome generico di contenitori per il cibo di forma semisferica...

Altre definizioni con scodella; legno; Nella scodella e nella terrina; Lo è la minestra appena scodella ta; Si scodella con il mestolo; Charles __, pilota monegascodella Ferrari; Un pezzo di legno ... dalla scarsa intelligenza; Lo Squick sodale di Gamba di legno ; Bancale in legno per movimentare le merci; Si dice di fusti non legno si; Cerca nelle Definizioni