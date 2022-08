Una pietra... da cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pietra... da cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLLARE

Significato/Curiosita : Una pietra... da cucina



Qualità di talchi preparati per l'industria cosmetica e farmaceutica. pietra ollare, o ollite, da olla, ovvero pentola, pignatta, vaso, ciotola, a sua volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con pietra; cucina; Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra ; Una pietra che galleggia sull acqua; pietra preziosa intagliata per medaglioni; È famosa per i giganteschi busti di pietra ; Un tipo di cottura della cucina indiana; Un taglio di carne tipico della cucina Brasiliana; Ricetta romana per cucina re la coda del bue; Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina ;