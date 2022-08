Tifosi rossoneri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tifosi rossoneri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Tifosi rossoneri

Proprio per indicare l'origine proletaria di larga parte dei tifosi rossoneri. a loro volta i tifosi milanisti chiamavano i cugini nerazzurri baùscia, termine...

Furono scelti, come disse kilpin, per rappresentare il fuoco dei diavoli milanisti (rosso) e la paura degli avversari nell'affrontarli (nero). i giocatori...