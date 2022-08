Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero

Televisivo). questa voce raccoglie, in ordine di edizione, i dettagli delle puntate del programma televisivo di divulgazione storica passato e presente, in...

La tonsura è il rito che, in alcune chiese cristiane, precede il conferimento degli ordini sacri e indica l'ingresso nello stato clericale (tonsura ecclesiastica)...