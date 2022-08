Svuotati dell aria o dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svuotati dell aria o dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SGONFI

Significato/Curiosita : Svuotati dell aria o dell acqua

Pressione di vapore a saturazione dell'acqua diminuisce al diminuire della temperatura, il vapore acqueo presente nell'aria si condensa una volta che è venuto...

Turno (pushover), regia di richard quine (1954) phffft... e l'amore si sgonfia (phffft), regia di mark robson (1954) il figlio di sinbad (son of sinbad)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

