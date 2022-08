Dà la sveglia ai soldati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà la sveglia ai soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TROMBETTIERE

Significato/Curiosita : Da la sveglia ai soldati

soldati mezz'ora prima, per consentire loro il consumo della prima colazione e la preparazione alla marcia. in tempo di pace il segnale della sveglia...

Disambiguazione – "trombettiere" rimanda qui. se stai cercando il suonatore di tromba, vedi trombettista. il trombettiere (bucanetes githagineus (lichtenstein... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

