Le Rosse che furono un organizzazione terroristica - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BRIGATE

Significato/Curiosita : Le rosse che furono un organizzazione terroristica

le brigate rosse (br) sono state un'organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta...

le brigate rosse (br) sono state un'organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta...

