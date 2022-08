Risponde di quanto pubblicato sul giornale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risponde di quanto pubblicato sul giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIRETTORE

Significato/Curiosita : Risponde di quanto pubblicato sul giornale

Pubblicista) che in italia guida un giornale e risponde di fronte alla legge di tutto ciò che vi viene pubblicato (art. 57 del codice penale). il direttore...

direttore – colui che dirige un gruppo di persone in un determinato settore d'attività direttore – membro del direttorio, organo istituito con la costituzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

