Si riferiscono al medico per avere una diagnosi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SINTOMI

Significato/Curiosita : Si riferiscono al medico per avere una diagnosi

Trovata. se la causa si trova è di solito una diagnosi per esclusione, cioè eliminando tutte le possibilità fino a che rimane soltanto una spiegazione, e assumendo...

Presenta sintomi, paucisintomatico se presenta un minor numero di sintomi rispetto a una presentazione tipica o asintomatico se non presenta sintomi. alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

