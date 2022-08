Un racconto della vita di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un racconto della vita di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VANGELO

Significato/Curiosita : Un racconto della vita di gesu

Il racconto dell'ascensione conclude le apparizioni di gesù dopo la sua risurrezione e rappresenta simbolicamente e proclama l'esaltazione di gesù cristo...

Con vangelo) sono libri che raccontano la vita e la predicazione di gesù di nazareth e quindi la base su cui si fonda il cristianesimo. "vangelo" deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

