Può esserlo un uomo o un frutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo un uomo o un frutto.

Soluzione 6 lettere : PELATO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un uomo o un frutto

Respingere le ipocrisie e le mezze misure (o si è del tutto buoni, come lei cerca di esserlo all'inizio, o si è del tutto e “onorevolmente” cattivi, come...

Poggio pelato; questa denominazione è tuttavia scorretta (quantomeno dal punto di vista della cartografia ufficiale), in quanto il poggio pelato è un rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

