Si pongono uno sull altro per costruire il muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pongono uno sull altro per costruire il muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATTONI

Significato/Curiosita : Si pongono uno sull altro per costruire il muro

Associazioni di quartiere su tutto il territorio comunale. tali associazioni, nate da aggregazioni di cittadini, si pongono a servizio dei quartieri da esse...

vedi mattone (disambigua). disambiguazione – "mattoni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mattoni (disambigua). il mattone è un prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

