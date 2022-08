Un pezzo di legno... dalla scarsa intelligenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo di legno... dalla scarsa intelligenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIOCCO

Significato/Curiosita : Un pezzo di legno... dalla scarsa intelligenza

Sempre di colore paonazzo, è un falegname che tiene nella sua bottega un pezzo di legno da cui intende ricavare una gamba di tavolino. al momento di essere...

Franz di cioccio, all'anagrafe renzo di cioccio (pratola peligna, 21 gennaio 1946), è un batterista e cantante italiano, noto per essere uno dei fondatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

