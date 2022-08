Si parlava in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parlava in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OIL

Significato/Curiosita : Si parlava in francia

Moderna le differenze linguistiche in francia erano enormi. prima del rinascimento, le lingue parlate nel nord della francia erano un insieme di diversi dialetti...

Ontology inference layer – linguaggio di markup lingua d'oïl – lingua romanza oil – gruppo musicale christian metal oil – film di massimiliano mazzotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

