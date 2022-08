Occupa un posto elevato... nell albero genealogico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occupa un posto elevato... nell albero genealogico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AVO

Significato/Curiosita : Occupa un posto elevato... nell albero genealogico

Primo feudatario siciliano a cui venne concesso un titolo marchionale. il marchese giovanni, occupò numerose cariche politiche e militari, tra cui quelle...

D'america avo – codice iso 639-3 della lingua agavotaguerra avo – divinità immaginaria dell'universo di fable avo – nome proprio di persona maschile avo – antenato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

D'america avo – codice iso 639-3 della lingua agavotaguerra avo – divinità immaginaria dell'universo di fable avo – nome proprio di persona maschile avo – antenato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con occupa; posto; elevato; nell; albero; genealogico; Il ministero che si occupa delle Forze armate; Disciplina che si occupa della conduzione del ménage; Si occupa no della cosa pubblica; Si occupa della peluria maschile; Opposto a moderno; Vi perde il posto ... chi va via; Ha l opposto in basso; Nel posto in cui si è; Carrello elevato re a motore per pallet; elevato , salito, innalzato; Punto di osservazione sopraelevato ; Di notevole statura, elevato ; Il Wim regista tedesco di Alice nell e Città; Chi crede nell a religione di Maometto; Linguista specializzato nell origine delle parole; Zucchero tipicamente presente nell a frutta; Interessi... sull albero ; albero che dà un burro per creme emollienti; Il tronco dell albero ; La decorazione più alta di un albero di Natale; Albero genealogico che fa rima con faggio; Albero genealogico di cani, cavalli, gatti..; Costituiscono i rami dell albero genealogico ; Occupa un posto elevato... nell albero genealogico ;