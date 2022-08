Il nome dellObama ex presidente degli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome dellObama ex presidente degli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARACK

Significato/Curiosita : Il nome dellobama ex presidente degli usa

Altri significati, vedi obama (disambigua). premio nobel per la pace 2009 barack hussein obama (honolulu, 4 agosto 1961) è un politico statunitense, 44º... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con nome; dellobama; presidente; degli; Il nome commerciale del tricloroetilene; Precede Angeles nel nome di una metropoli americana; Fenome no naturale a cui sono abituati i veneziani; Il nome dell Amodei autore fra i Cantacronache; La consorte del presidente ; L Air Force su cui vola il presidente Biden; Pietro, ex magistrato ed ex presidente del Senato; Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002; Padre di Ulisse e membro degli Argonauti; Movimento artistico degli Anni 60; Suono tipico degli insetti volanti; La regione degli antichi beoti; Cerca nelle Definizioni