Il ministero che si occupa delle Forze armate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ministero che si occupa delle Forze armate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIFESA

Significato/Curiosita : Il ministero che si occupa delle forze armate

Abbreviato epl o pla) è il nome ufficiale delle forze armate della repubblica popolare cinese e del partito comunista cinese, che comprendono la commissione...

(o difesa personale) – la capacità personale di difendersi da attacchi esterni; legittima difesa – causa di giustificazione; diritto alla difesa – diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

