Linguista specializzato nell origine delle parole - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ETIMOLOGO

Significato/Curiosita : Linguista specializzato nell origine delle parole

In quanto si basa su approcci empirici e oggettivi. un linguista è una persona specializzata in linguistica. la linguistica ha come scopo comprendere...

Disambiguazione – "etimologie" rimanda qui. se stai cercando l'opera di isidoro di siviglia, vedi etymologiae. in linguistica, l'etimologia (dal greco tµ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

