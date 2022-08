Lenti per vedere da lontano e da vicino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lenti per vedere da lontano e da vicino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIFOCALI

Significato/Curiosita : Lenti per vedere da lontano e da vicino

Le lenti oftalmiche progressive, dette anche progressive addition lenses (pal), lenti a potenza progressiva, lenti correttive graduate e lenti varifocali...

Appassionato di meteorologia e anatomia. inventò il parafulmine, le lenti bifocali, l'armonica a bicchieri e un modello di stufa-caminetto noto nel mondo...

