Interviene in spiaggia e in piscina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interviene in spiaggia e in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAGNINO

Significato/Curiosita : Interviene in spiaggia e in piscina

Poter bruciare il corpo di deepesh. samira e l'uomo alloggiano a nome di deepesh in un albergo e in piscina i due si baciano. ogni giorno i due girano...

Il bagnino di salvataggio (assistente bagnanti, guardaspiaggia o spesso semplicemente bagnino) è colui che vigila sulla sicurezza di chi frequenta piscine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con interviene; spiaggia; piscina; La Cassazione interviene al terzo grado di __; interviene con infermieri e ambulanze; interviene nei lieti eventi; Velivolo che interviene in caso di incendi; Si indossa in spiaggia ; Una sedia in spiaggia ; Isola della Sicilia con la spiaggia dei conigli; Come la spiaggia ... di chi ha poche chance; Chi lo pratica, si reca in piscina ; Sportivi in piscina ; Corso di gruppo in piscina ; I cambiamenti di direzione in piscina ; Cerca nelle Definizioni