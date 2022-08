L insieme dei beni dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme dei beni dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERARIO

Significato/Curiosita : L insieme dei beni dello stato

Demaine) è, in senso generico, l'insieme di tutti i beni inalienabili e imprescrittibili che appartengono a uno stato (beni demaniali). in italia, quanto...

Del nostro ordinamento, mentre il termine erario assunse una connotazione storica e generalista. ^ erario, in treccani.it – enciclopedie on line, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

