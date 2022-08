È incaricato di esprimere il punto di vista di un uomo politico importante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È incaricato di esprimere il punto di vista di un uomo politico importante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTAVOCE

Significato/Curiosita : E incaricato di esprimere il punto di vista di un uomo politico importante

2000 introduce una figura professionale relativamente nuova: quella del portavoce dell'organo di vertice dell'amministrazione, che è quel "soggetto legato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Fu incaricato da Era di fare la guardia ad Io; È incaricato della sorveglianza; È incaricato di recapitare una missiva; Messo a capo, incaricato ; Indicare, esprimere ; Si può esprimere scuotendo il capo; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; esprimere ciò che si pensa; È la tangente a una curva in un punto all infinito; Il punto cardinale indicato dalla W; punto d incontro delle tre altezze del triangolo; Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon; Usare la vista ; La Eleanor attivista ed ex First Lady statunitense; Il felino dall invidiabile vista ; Tutto è cosi... secondo i vari punti di vista ; Può esserlo un uomo o un frutto; Avviliscono l uomo ; Con Bacco e Venere... riduce l uomo in cenere; Un uomo del luna park; politico democristiano vittima del terrorismo; Il Benjamin scrittore e politico inglese del 800; Francesco Saverio politico del passato; Un politico londinese 1836-1914; Aspetto secondario, ma non meno importante ; Un locale... importante ; La città francese d un importante Festival del cinema; importante centro della civiltà minoica;