Impedire la continuazione di un movimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impedire la continuazione di un movimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARRESTARE

Significato/Curiosita : Impedire la continuazione di un movimento

Giustizialismo, in spagnolo justicialismo) è un movimento politico argentino, fondato da juan domingo perón durante la sua prima presidenza della repubblica...

Dell'arresto e tutti credono che il loro sbaglio sia stato proprio farsi arrestare. a cercare di far capire a questi ragazzi che una via diversa esiste ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

