Fiasco... dell alpinista - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : BORRACCIA

Significato/Curiosita : Fiasco... dell alpinista

Citazioni di o su borraccia wikizionario contiene il lemma di dizionario «borraccia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su borraccia

Altre definizioni con fiasco; dell; alpinista; Uno sta in mezzo fiasco ; Il bianco prodotto a Montefiascone; Contenitore più capiente del fiasco ; Sono quasi due in un fiasco ; Il fiore dell oblio; Indonesiani islamizzati delle Filippine; Possono indicare la misura dell area... in breve; La capitale dello Yemen; Lino, alpinista del passato; Lo rischia un alpinista che dorme all addiaccio; Ripara l alpinista che passa la notte all addiaccio; La mèta dell alpinista