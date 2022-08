Detestare qualcuno o qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detestare qualcuno o qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ODIARE

Significato/Curiosita : Detestare qualcuno o qualcosa

Caratterizzato da un paio di aspetti: sembrare qualcosa che non è; avere una forma di erroneità, invalidità o scorrettezza. in letteratura vi è un gran numero...

Non odiare: «non restiamo indifferenti al razzismo», su best movie, 6 settembre 2020. url consultato il 6 settembre 2020. karin ebnet, non odiare, esce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con detestare; qualcuno; qualcosa; detestare , ripugnare moralmente; detestare , esecrare; detestare ; detestare con molta intensità; Compiere gesti d affetto nei confronti di qualcuno ; Lo si dice presentandosi a qualcuno ; Il gesto con cui si sposta qualcuno o qualcosa; Aiuta qualcuno a commettere un reato; Tenersi alla larga da qualcosa ; L atto di sfregare qualcosa ; qualcosa che prima non c era o non si conosceva; qualcosa di tangibile e reale; Cerca nelle Definizioni