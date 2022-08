In democrazia, ha il potere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In democrazia, ha il potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POPOLO

Significato/Curiosita : In democrazia, ha il potere

Altri significati, vedi democrazia (disambigua). la democrazia (dal greco antico: dµ, démos, «popolo» e t, krátos, «potere») etimologicamente significa...

A uno o a più rappresentanti. il lemma popolo può assumere anche: un significato storico-culturale (il popolo italiano nella sua storia precedente il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

