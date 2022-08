Curvo come può esserlo un naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curvo come può esserlo un naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ADUNCO

Significato/Curiosita : Curvo come puo esserlo un naso

Sappiamo con certezza se è un imperiale o no: potrebbe esserlo perché dopo la partita il suo allenatore decide che non può tornare al quinto settore....

Il 4 giugno 2015. ^ gli ebrei c' è ancora chi li immagina con il naso adunco, su archiviostorico.corriere.it, corriere.it, 10 dicembre 1994. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Becco ricurvo dei rapaci; curvo come può esserlo il corso di un fiume; Ricurvo e rientrante; Un punteruolo curvo ; Antichi come gli uomini delle caverne; Enormi e senza grazia, come certi proboscidati; Che si trasmette... come il tifo; come dire bergamasco; Può esserlo un uomo o un frutto; Può esserlo la... parentela; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso; Deve esserlo un bel gioco; La città siciliana dell Accademia del Parnaso ; Sono ficcanaso ; A Pinocchio fanno crescere il naso ; L hai sempre avuta sotto il naso ;