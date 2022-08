Corrisponde all incirca alla provincia di Avellino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrisponde all incirca alla provincia di Avellino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IRPINIA

Significato/Curiosita : Corrisponde all incirca alla provincia di avellino

In provincia di caserta, nonché le province di benevento e di avellino quasi per intero. di questo, una parte importante è l'irpinia, che corrisponde a...

D'oliva, vedi irpinia - colline dell'ufita. coordinate: 41°00'34n 15°04'50e / 41.009444°n 15.080556°e41.009444; 15.080556 l'irpinia è un distretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con corrisponde; incirca; alla; provincia; avellino; Nell alfabeto greco, corrisponde a una lettera E; Dice Newton: a ogni __ corrisponde una reazione; Conforme e corrisponde nte; Il dio greco che corrisponde al romano Mercurio; Lo sono all incirca la metà dei figli; Grosso modo, all incirca ; Cinque dozzine all incirca ; A occhio e = all'incirca ; Lo scrittore statunitense di Chiedi alla Polvere; Un pezzo di legno... dalla scarsa intelligenza; Diede inizio alla rivoluzione culturale; È unita a Palla nza; Nativo di una provincia molisana; provincia e lago lombardi; La provincia di Alassio; La provincia della Val Sesia; Lo stadio di avellino ; In mezzo ad avellino ; La zona campana con avellino ; Foto 7 Una gita a 4701 avellino ; Cerca nelle Definizioni