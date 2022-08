Il commissario interpretato da Lino Banfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il commissario interpretato da Lino Banfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZAGARIA

Significato/Curiosita : Il commissario interpretato da lino banfi

il commissario lo gatto è un film diretto da dino risi del 1986. è una commedia-giallo dove il commissario, interpretato da lino banfi, indaga sulla sparizione...

Bologna, il clan di michele zagaria comanda la rete degli affari relativi al cemento in emilia-romagna. inoltre, zagaria ha dimostrato di riuscire a egemonizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con commissario; interpretato; lino; banfi; Andrea il padre del commissario Montalbano; Entrare... per il commissario Montalbano; L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario Montalbano; Il cane commissario in tivù; Un personaggio interpretato da Alvaro Vitali; L infallibile arciere interpretato da Jeremy Renner; Ha interpretato il capitano Ultimo nelle fiction; La Cotillard che ha interpretato Edith Piaf; Corrisponde all incirca alla provincia di Avellino ; Così sono detti particolari prodotti tra polino mi; Il felino dall invidiabile vista; Il felino protagonista de Gli Aristogatti; Il simpatico banfi ; Il banfi tra i comici; Film con Lino banfi e Paolo Villaggio: __ di ladri; banfi de Il commissario Lo Gatto; Cerca nelle Definizioni