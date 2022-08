Città in cui ha sede il museo MArTa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città in cui ha sede il museo MArTa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARANTO

Significato/Curiosita : Citta in cui ha sede il museo marta

Cornossa (oggi fra marta e capodimonte) a sud mentre l'attuale bolsena diventò sede del porto della potente città di volsinii (orvieto) in un rapporto di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi taranto (disambigua). taranto (ascolta[·info]; tarde - afi: ['tard] - in dialetto tarantino)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con città; sede; museo; marta; città in cui si trova il Palazzo Ca Sugana; Il Wim regista tedesco di Alice nelle città ; Una città romena; Antica città della Libia; Hanno sede a Roma; sede diplomatica; Ha la sede a Bruxelles; sede italiana di una battaglia vinta da Napoleone; Noto museo madrileno; La città spagnola col museo Reina Sofia; La nazione col museo del Prater; Ospita il maggior museo d arte della Florida; Il biblico fratello di marta e di Maria; Lo è marta di Lupo Alberto; marta , attrice teatrale; marta la fa con carta; Cerca nelle Definizioni