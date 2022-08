Chiudono.... presto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudono.... presto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TO

Significato/Curiosita : Chiudono.... presto

to – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tongana to – codice fips 10-4 del togo to – codice iso 3166-1 alpha-2 di tonga to – codice iso 3166-2:br dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con chiudono; presto; Le chiudono i mittenti; chiudono i passaggi a livello; chiudono gli scarponi; chiudono la commedia; Più è svelta, più presto si arriva; Saluto che gli stranieri imparano presto ; Per Vasco Rossi doveva far presto , che erano le 8; Non ci stanno bene e presto ; Cerca nelle Definizioni