Cefalea primaria che può essere con o senza aura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cefalea primaria che può essere con o senza aura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EMICRANIA

Significato/Curiosita : Cefalea primaria che puo essere con o senza aura

Come cefalee primarie. la cefalea cronica, la cefalea ipnica e la cefalea a rombo di tuono sono anch'esse considerate come cefalee primarie. le cefalee secondarie...

Testa. le emicranie sono stati divise nei due tipi ora utilizzati, emicrania con aura (emicrania ophthalmique) ed emicrania senza aura (emicrania vulgaire)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con cefalea; primaria; essere; senza; aura; cefalea circoscritta a una parte del capo; Insegnante della scuola primaria ; Per molti è la primaria ; Lo è un bambino che frequenta il secondo anno della scuola primaria ; Una cosa fondamentale e di primaria importanza; Può essere a laser o a getto d inchiostro; Può essere casuale o organizzato; Per le emergenze, deve essere pronto; __ Fromm, psicanalista, autore di Avere o essere ; Enormi e senza grazia, come certi proboscidati; Si tessono senza telaio; Vaso di coccio senza piedi, con due manici; Le associazioni senza scopo di lucro; Il John regista di Un tranquillo weekend di paura ; Temporali che fan paura ; Paura ... in famiglia; Un film che provoca tensione e paura ; Cerca nelle Definizioni