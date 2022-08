L azione delle acque e dei venti sulle rocce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L azione delle acque e dei venti sulle rocce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EROSIONE

Significato/Curiosita : L azione delle acque e dei venti sulle rocce

Di altre rocce alterate trasportati in genere da agenti esogeni diversi (corsi fluviali, correnti marine, venti, ecc.). generalmente le rocce clastiche...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «erosione» wikimedia commons contiene immagini o altri file su erosione erosione, su vocabolario treccani, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con azione; delle; acque; venti; sulle; rocce; Impedire la continuazione di un movimento; Una delicata preparazione da fare al forno fra; Le Rosse che furono un organizzazione terroristica; Un agitazione eccessiva e incontrollata; Le sue mani pizzicano entrambe delle corde; Antichi come gli uomini delle caverne; Il santo delle stelle cadenti; Linguista specializzato nell origine delle parole; Vi nacque Claudio Monteverdi; La indossano i subacque i; Lo sono le acque ricche di prede; La Trichodesmium erythraeum colora le sue acque ; Freschi venti estivi del Mediterraneo orientale; Dotato di inventi va e di fantasia; Un venti quattresimo di Terra; Simultaneità tra due azioni o eventi ; Gli orologi dipinti sulle facciate delle case; L Aquila... sulle auto; Il bianco sulle onde; Sono esposte sulle bancarelle; rocce a precipizio; Le rocce segnalate dai cartelli stradali; rocce che si sfaldano in lastre parallele; Disgregazioni delle rocce ;