Appellativo per un bambino che si vuole adulto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellativo per un bambino che si vuole adulto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OMETTO

Significato/Curiosita : Appellativo per un bambino che si vuole adulto

Disambiguazione – se stai cercando l'appendino, vedi gruccia. un ometto, detto anche ometto di pietra, omino di pietra o uomo di pietra, è una semplice costruzione...

Disambiguazione – se stai cercando l'appendino, vedi gruccia. un ometto, detto anche ometto di pietra, omino di pietra o uomo di pietra, è una semplice costruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con appellativo; bambino; vuole; adulto; appellativo da sovrani; appellativo di Gesù; L appellativo di Bolivar; Tipico appellativo confidenziale usato dai preti; Lo fa col mento il bambino in procinto di piangere; A Roma è venerato il suo bambino ; L eterno bambino di Barrie; Cantavano quel bambino che giocava in un cortile; Una persona alla quale si vuole un bene folle; vuole sempre compagnia; vuole fare sempre di testa propria; Chi la fa, vuole impressionare; Cellula caratteristica del tessuto osseo dell adulto ; Cavallo argentino che da adulto sembra un pony; Diventerà ragazzo e poi adulto ; L agnello maschio da adulto ; Cerca nelle Definizioni