Un apertura nel viso - Cruciverba

Significato/Curiosita : Un apertura nel viso

Il buco di viso o buco delle traversette (pertuis du viso o tunnel de la traversette in lingua francese, përtus dël viso in lingua piemontese, pertús...

Seconda della specie). si parla di «narice ossea» per designare il foro che nello scheletro corrisponde alla narice esterna. nei cetacei (si parla allora...