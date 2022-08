Antichi come gli uomini delle caverne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi come gli uomini delle caverne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRIMITIVI

Significato/Curiosita : Antichi come gli uomini delle caverne

La concepisse come una divinità creativa ed indipendente. normalmente gli uomini sono tenuti prigionieri, costretti ad osservare delle semplici ombre...

primitivi, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) i primitivi, su filmaffinity. (en) i primitivi, su metacritic, red ventures. (en) i primitivi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con antichi; come; uomini; delle; caverne; La regione degli antichi beoti; antichi poeti cantori; Illustrazione su antichi manoscritti; antichi cittadini greci; Curvo come può esserlo un naso; Enormi e senza grazia, come certi proboscidati; Che si trasmette... come il tifo; come dire bergamasco; uomini in arme longobardi; uomini ricchissimi; Gli uomini la prendono per il collo; uomini prepotenti e millantatori; Le sue mani pizzicano entrambe delle corde; Il santo delle stelle cadenti; Linguista specializzato nell origine delle parole; Il ministero che si occupa delle Forze armate; caverne , spelonche; Tenebrose come caverne ; Uomini... delle caverne ; Fantastico itinerario di caverne della Slovenia; Cerca nelle Definizioni