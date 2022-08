Animali acquatici che vivono sul fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali acquatici che vivono sul fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENTHOS

Significato/Curiosita : Animali acquatici che vivono sul fondo

Categoria ecologica che comprende gli organismi acquatici, sia d'acqua dolce sia marini, che vivono in stretto contatto con il fondo o fissati ad un substrato...

Il benthos (o bentos, dal greco ß "abisso") è la categoria ecologica che comprende gli organismi acquatici, sia d'acqua dolce sia marini, che vivono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

