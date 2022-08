Verbo... della muta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo... della muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATRARE

Significato/Curiosita : Verbo... della muta

Verbis (lett.: "sia lontana l'ingiuria dalle parole"), o absit iniuria verbo (con il termine verbum declinato al singolare; lett.: "sia lontana l'ingiuria...

Differenziata, condanna il disordine e gli schiamazzi, il calpestio dei tacchi, il latrare dei cani e il vagabondare dei gatti (specialmente di un randagio spelacchiato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con verbo; della; muta; Un verbo coniugato dopo una lunga corsa; Un verbo da tiranni; Scrittori di stile ornato e verbo so; verbo del simulatore; Un porto della Puglia; Fu un Mariano della politica; Un personaggio della serie Tv Happy Days; Aggregati costituenti le particelle della materia; Impadronirsi di un mezzo e muta rne la destinazione; In analisi matematica si impiega per muta re una funzione in un altra funzione; Convenzionale, reso quasi immuta bile dall uso; muta ndina assorbente per poppanti; Cerca nelle Definizioni