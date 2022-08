Tipo di gare sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di gare sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Tipo di gare sportive

All'interno delle quali erano previste gare sportive. il termine ludi, che indicava generalmente le competizioni sportive, deriva probabilmente dall'etrusco...

open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: open – album dei gotthard del 1999 open – album dei cowboy junkies del 2001 open – album di shaznay... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Un tipo di cottura della cucina indiana; Un tipo di valzer; Un tipo di investimento finanziario; Ne è costituita un tipo di scaletta; Una... volgare ; Legare ... ferreamente; Abrogare parzialmente; Un anello per gare ; Laurea in scienze __ e sportive ; Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive ; Dà il via nelle gare sportive ing; Supporto di scommesse sportive ;