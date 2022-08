Struttura cornea sul retro della zampa del gallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura cornea sul retro della zampa del gallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPERONE

Significato/Curiosita : Struttura cornea sul retro della zampa del gallo

sperone – parte dello stivale dei cavalieri sperone – parte anteriore sommersa dello scafo di una nave utilizzata per attaccare navi nemiche sperone -... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

