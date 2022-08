Lo stesso che dire precisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stesso che dire precisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESATTA

Significato/Curiosita : Lo stesso che dire precisa

Un'impostazione stilistica ben precisa e facilmente riconoscibile, che ha connotato l'intero percorso artistico del gruppo. le sonorità dei dire straits, presentando...

Con il termine scienza esatta si possono intendere generalmente due definizioni diverse: una scienza che può rispondere a qualsiasi domanda nel proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Con il termine scienza esatta si possono intendere generalmente due definizioni diverse: una scienza che può rispondere a qualsiasi domanda nel proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con stesso; dire; precisa; Lo stesso che portoghesi; Parole con lo stesso suono, ma diverso significato; stesso testo, nuova tiratura; Che ha lo stesso nome di battesimo; Come dire bergamasco; dire sse Medea iniziali; Abito che viene indossato dai dire ttori d orchestra; Spezzare o trasgredire ; Un giorno precisa to; Cifira non precisa ta; Cifra non precisa ta; Imprecisa