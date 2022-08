Sta di fronte a Dover - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta di fronte a Dover. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sta di fronte a dover

Le bianche scogliere di dover (the white cliffs of dover) è un film del 1944, diretto dal regista clarence brown tratto dal romanzo omonimo scritto da...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calais (disambigua). calais (/ka'l/; in piccardo: calés o calé, in olandese: kales, in fiammingo:...