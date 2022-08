Soldati... per scherzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldati... per scherzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARMITTONI

Significato/Curiosita : Soldati... per scherzo

Complice uno scherzo delle sue reclute, viene deriso per essersi iscritto ad un'agenzia matrimoniale. infuriato per l'accaduto, sottopone i soldati ad addestramenti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi i tre marmittoni (disambigua). i tre marmittoni, nell'originale inglese the three stooges (letteralmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con soldati; scherzo; soldati armati; Stanzone dormitorio per soldati ; Polis greca i cui cittadini erano soldati valorosi; Gruppo di soldati a guardia di una fortezza; Si promette scherzo samente a chi beve birra; scherzo che offende; Moneta scherzo sa; Tedesco... in tono scherzo so; Cerca nelle Definizioni