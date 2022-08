Un sistema... come le Alpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema... come le Alpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CATENA MONTUOSA

Significato/Curiosita : Un sistema... come le alpi

le alpi italiane sono la parte della catena montuosa alpina che si estende nel territorio italiano, su una lunghezza di circa 1200 km ed una superficie...

Una catena montuosa è un gruppo di montagne facenti parte del medesimo sistema montuoso geologico, confinante con pianure o separato da altre catene montuose... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

