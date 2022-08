Segue statu in una locuzione latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue statu in una locuzione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : QUO

Significato/Curiosita : Segue statu in una locuzione latina

(hasta in "vocabolario della lingua latina" di luigi castiglioni e scevola mariotti, pag. 609, loescher, torino, 2007). italo bartoli, grammatica latina e...

Status quo (disambigua). disambiguazione – "statu quo" rimanda qui. se stai cercando il firmano del 1852 riguardante la terra santa, vedi statu quo (firmano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con segue; statu; locuzione; latina; Espiare, subire le consegue nze; Si esegue ruotando il busto; segue le sedute con il medium; L uccello che segue le navi; La Eleanor attivista ed ex First Lady statu nitense; statu a o edificio commemorativo; La cittadina piemontese con la statu a del San Carlone; Quotidiano statu nitense; locuzione latina... che lascia correre; locuzione latina che indica uno scambio di favori; Nota locuzione latina: verba volant, scripta __; La locuzione che designa gli avvenimenti allo stadio iniziale; Foto 2 una gita a 4717 latina ; Foto 4 una gita a 4717 latina ; Foto 3 una gita a 4717 latina ; La mèta della gita 4717 latina ; Cerca nelle Definizioni