Il Roger inventore del tacco a stiletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Roger inventore del tacco a stiletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIVIER

Significato/Curiosita : Il roger inventore del tacco a stiletto

Artaise-le-vivier – comune francese situato nel dipartimento delle ardenne le vivier – comune francese situato nel dipartimento dei pirenei orientali le vivier-sur-mer... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con roger; inventore; tacco; stiletto; Il roger che fu incastrato in un film; Lo è roger Rabbit; La loro bandiera col teschio è detta Jolly roger ; roger : Federer = Rafael : x; È considerato l inventore del romanzo poliziesco; Un inventore di armi statunitense 1855-1926; L inventore che esclamò Eureka; L inventore francese che ideò l alfabeto per i ciechi; È una tipa tenace, e va sempre all attacco ; Manovra d attacco a velocità massima; Calciatore d attacco ; Idoneo... all attacco ; Un’arma come lo stiletto ; Un'arma come lo stiletto ; Cerca nelle Definizioni