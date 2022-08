Rito religioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rito religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MESSA

Significato/Curiosita : Rito religioso

Componenti religiose come i miti, le prescrizioni, le formule, divengono reali e normativi per tutti i partecipanti. l'uomo religioso affida al rito i momenti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi messa (disambigua). la messa, detta talvolta santa messa o celebrazione eucaristica, è una liturgia propria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

