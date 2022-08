Ci si ripongono i vestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si ripongono i vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARMADIO

Significato/Curiosita : Ci si ripongono i vestiti

Fosso, un'enorme buca, dove tutti gli offerenti partecipanti al rito, ripongono degli alimenti: cibi e pietanze che vengono appositamente cucinate. ognuno...

Citazioni sull'armadio wikizionario contiene il lemma di dizionario «armadio» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'armadio (en) armadio, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con ripongono; vestiti; Vi si ripongono oggetti fragili o preziosi; Vi si ripongono i vestiti; Vi si ripongono le valigie in auto; Vi si ripongono i giornali; Vi si appendono i vestiti ; Nei vestiti , ci si mettono piccoli oggetti; Servono a non sporcare i vestiti mentre si cucina; Utili societari che non vengono reinvestiti ; Cerca nelle Definizioni