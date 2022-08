Il riparo per i grossi animali da fattoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il riparo per i grossi animali da fattoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STALLA

Stai cercando l'ex comune svizzero anticamente chiamato "stalla", vedi bivio (surses). la stalla (dal latino stabulum, i) è un edificio adibito a luogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con riparo; grossi; animali; fattoria; Consente di sparare stando al riparo delle mura; Scroscio da cui si cerca riparo ; Il riparo a pensilina delle stazioni; Messa al riparo ; grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili; Un veloce treno che collega grossi centri; Uva dai grossi acini; Rete per la cattura di grossi pesci di mare; Gli animali che ci ricordano un programma di Italia 1; Permette agli animali di sopportare il freddo; Gi animali dal collo più lungo; Il Santo che parlava con gli animali ; Cortile della fattoria ; La fattoria negli USA; Cortile di fattoria ; Il cuore della fattoria ; Cerca nelle Definizioni